Anguissa non era la prima scelta, Giuntoli ha provato per Berge e Youssouf

Spunta un retroscena incredibile de La Gazzetta dello Sport: Anguissa non è mai stato la prima scelta di Giuntoli.

Anguissa, futuro centrocampista del Napoli, non è mai stata la prima scelta di Cristiano Giuntoli. L’interesse per il centrocampista è sorto solo nelle ultime ore – scrive il giornale -, solamente nel momento in cui era palese che non si sarebbe potuto fare altrimenti, quando era impossibile accedere a nessuno dei centrocampisti precedentemente trattati.

La prima scelta di Giuntoli era Sander Berge, ma lo Sheffield United non ha mai voluto prendere in considerazione la formula del prestito. Proprio come è avvenuto per Youssouf del Saint Etienne. Dunque è stato così che il ds del Napoli ha dovuto rinunciare apertamente agli interessi principali e catapultarsi sul giocatore del Fulham.

