Calciomercato Napoli, le parole di Petagna: “Se devo scegliere resto qui”

Nell’ultimo giorno di calciomercato il quotidiano Tuttosport riporta le parole di Andrea Petagna e la sua vogli di restare al Napoli.

Andrea Petagna vuole restare al Napoli. La Sampdoria ha provato a portarlo in maglia blucerchiata e quando la trattativa sembrava al termine l’attaccante ha fermato tutto, affermando di voler restare in azzurro. Anche l’Atalanta era interessata al giocatore, ma con il club nerazzurro non c’è mai stata una vera e propria trattativa.

Il quotidiano Tuttosport riporta un retroscena relativo alla vicenda:

“Dopo il gol-vittoria contro il Genoa e la testimonianza di stima di Spalletti (“Tu resti qui”), ieri il bomber è rimasto a riflettere a Milano. Il presidente Ferrero ha reso rovente il suo telefono sulla linea Genoa-Napoli, perché ha bisogno di un centravanti per la Sampdoria; parimenti Gasperini ha espresso il desiderio di rivelarlo all’Atalanta. Che si fa? Petagna ha comunicato la sua volontà all’agente Riso: se devo decidere, allora rimango a Napoli.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’annuncio social dello United: “Cristiano is back!”

Anguissa non era la prima scelta, Giuntoli ha provato per Berge e Youssouf

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi