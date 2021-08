Napoli, con Juan Jesus ed Anguissa Spalletti è soddisfatto della rosa

Juan Jesus e Zambo Anguissa sono i due acquisti del Napoli e Luciano Spalletti è attualmente soddisfatto della squadra.

È arrivato il momento di tirare le somme del calciomercato: il Napoli ha acquistato Juan Jesus e Zambo Anguissa e Luciano Spalletti può così dirsi soddisfatto.

Il quotidiano Tuttosport si concentra proprio su tale vicenda:

“Con la soddisfazione di poter utilizzare il mediano con le caratteristiche da lui richieste, cioè, rapido e potente, in grado di coprire tutto il campo. Restano ancora da sistemare Gaetano (sta per tornare alla Cremonese), Palmiero (conteso tra Cosenza e Pordenone), Machach (c’è l’accordo con lo Honved), mentre Zanoli farà parte della prima squadra per tutta la stagione: il giovanissimo esterno difensivo (classe 2000) sarà un’alternativa per Di Lorenzo oppure Mario Rui.”

