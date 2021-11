De Laurentiis: “Se Insigne resta bene, altrimenti ce ne faremo una ragione”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni sul capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni sul Capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Il tema in questione riguarda il futuro calcistico dell’attaccante. Lorenzo Insigne ha infatti il contratto in scadenza nel 2022 ed il rinnovo non è ancora arrivato.

Ecco le parole del Presidente:

“Siamo sereni e continueremo a discutere del rinnovo di Lorenzo Insigne. Nella vita io non ho mai forzato nessuno e non forzerò nemmeno lui. Lascio agli altri il diritto di scegliere cos’è migliore per loro. Se Insigne deciderà di continuare con noi lo accoglieremo, altrimenti ce ne faremo una ragione.”

