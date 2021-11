Italia, si riaffaccia l’incubo Russia 2018, ultima speranza ai playoff

Irlanda-Italia é solo 0-0, gli azzurri ritornano ai playoff, la storia si ripete?

Irlanda–Italia 0-0, la squadra di Roberto Mancini dovrà giocarsi la qualificazione a marzo.

Incubo per l’Italia, costretta a giocarsi i playoff per qualificarsi ai mondiali Qatar 2022. Passa la Svizzera che batte 4-0 la Bulgaria, mentre gli uomini di Roberto Mancini, con una prestazione imbarazzante rischiano anche di perdere per le tante occasioni clamorose avute dagli avversari, ora devono giocarsi la qualificazione ai mondiali, nei playoff che si disputeranno a marzo 2022.