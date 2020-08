Cavani va al Benfica, ingaggio da 10 milioni a stagione

Cavani al Benfica

Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, Edinson Cavani è ormai un giocatore del Benfica. Per l’uruguaiano pronto un maxi ingaggio da 10 milioni a stagione, che verrà firmato lunedì dopo aver svolto le visite mediche. Nuova avventura per il Matador, che sbarca così in Portogallo.

