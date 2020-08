Calciomercato, Napoli vicino a Gabriel e Reguillon. I dettagli

Gabriel e Reguillon vicini al Napoli

Ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto l’esperto di calciomercato Luca Marchetti facendo il punto della situaizone sul mercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Chi è il giocatore più vicino al Napoli? Probabilmente Cengiz Under, ma va convinto Arkadiusz Milik ad accettare la Roma nell’operazione che coinvolgerebbe i due calciatori. Sergio Reguilon è invece il nome più vicino per il ruolo di terzino. Gabriel Magalhães del Lille bloccato da Cristiano Giuntoli? Il brasiliano è stato realmente vicino per lungo tempo, ma adesso bisogna fare molta attenzione all’inserimento dell’Arsenal: gli inglesi possono prenderlo subito, mentre il Napoli vuole aspettare di capire se davvero Kalidou Kouliblay, che continua a piacere al Manchester City, andrà via. Insomma, i Gunners vorrebbero finalizzare, possono chiudere. A questo punto, non escludo che ci siano altri nomi caldi, perché siamo di fatto ad inizio mercato e le squadre come il Napoli hanno anche delle piste alternative. Se escono tre ne arrivano tre, considerando anche Nikola Maksimovic, potenziale partente, e Sōkratīs Papastathopoulos, altro nome che circola in entrata: questa è la strategia”.

