Gabriel-Napoli, l’affare potrebbe sfumare

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, riporta che il Napoli e il Lille esiste un accordo secondo cui i partenopei avrebbero già bloccato Gabriel. La chiusura dell’accordo, però, si sarebbe concretizzata solo dopo la cessione di Koulibaly. La deadline era stata fissata per il 27 agosto, ma intanto si è inserito con forza l’Arsenal che ha prima pareggiato l’offerta del Napoli e poi, come riporta il quotidiano, l’ha abbondantemente superata. Il club inglese pensa di avercela fatta, crede di avere in pugno il giocatore. Il Napoli ancora ci spera, ma rischia di perderlo. Sono ore decisive.

