Lozano, non si esclude il prestito

Il Corriere dello Sport svela quale potrebbe essere il futuro di Hirving Lozano. Il prestito del messicano sembra essere l’ipotesi più percorribile. Il noto quotidiano sportivo scrive che questa proposta era stata fatta all’Everton parlando di Allan, ma poi non se n’è fatto più nulla. Su El Chucky ci sarebbe il Newcastle, ma anche in questo caso bisogna aspettare conferme. Una cosa è certa: il Napoli non vuole svendere Lozano e il prestito resta ipotesi concreta.

