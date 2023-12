Politano non molla: È una sconfitta che brucia, ma siamo convinti che nulla sia finito”

La sconfitta contro l’Inter non abbatte Politano

Nonostante la sonora sconfitta per 0-3 subita in casa contro l’Inter, l’attaccante del Napoli Matteo Politano non si abbatte e suona la carica ai suoi compagni. Attraverso il suo account Instagram ufficiale, l’azzurro suona lacarica ai suoi compagni. Ecco quanto postato:

“È una sconfitta che brucia, per tanti motivi, ma siamo convinti che nulla sia finito. Abbiamo dimostrato di esserci ancora: continuiamo a lavorare così. Sempre per migliorarci”.

