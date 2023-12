Napoli-Inter, Di Lorenzo: “Dispiace per noi e per i tifosi”

Il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha commentato la situazione della squadra dopo la sconfitta contro l’Inter.

Il Napoli perde al Maradona contro l’Inter ed oltre al Direttore sportivo Mauro Meluso anche il Capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato qualche dichiarazione.

Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“Può darsi che inconsciamente abbiamo avuto un calo, che qualcuno ha dato meno e ne abbiamo parlato tanto nello spogliatoio, ma al gruppo non si può rimproverare niente. Ci siamo impegnati, abbiamo fatto un buon primo tempo con occasioni pericolose e dispiace. Dobbiamo essere bravi a rimanere in gara fino alla fine. Il terzo gol ci ha tagliato le gambe, poi gestire il tutto è diventato complicato. C’è un aspetto positivo: siamo tornati a giocare un buon calcio. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma non abbiamo concretizzato. Per quanto riguarda lo Scudetto la distanza è ampia, però pensiamo ad una domenica alla volta. Inutile guardare troppo in alto: faremo un passo dopo l’altro. Non stiamo facendo benissimo e preferisco guardare in casa mia piuttosto che le altre squadre. L’Inter sta facendo grandi risultati e gli va riconosciuto il suo merito, ma preferisco riguardare a noi. Ci siamo ritrovati sotto dopo aver fatto bene per un tempo: non deve succedere. Non riusciamo ancora a fare risultato in casa: dispiace per noi e per i tifosi, che ci incitano fino alla fine. Dobbiamo tornare a vincere al Maradona.”

Fonte foto: Flickr.com

