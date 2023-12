De Laurentiis infuriato per l’arbitraggio in Napoli-Inter, telefonate a FIGC e AIA

Napoli-Inter, De Laurentiis una furia per l’arbitraggio

Non si placano le polemiche in casa azzurra dopo l’arbitraggio di Massa nel corso di Napoli-Inter, che ha lasciato molto a desiderare in alcuni episodi chiave del match. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis a fine gara avrebbe protestato a gran voce in via telefonica con i vertici della FIGC e del mondo arbitrale. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“La reazione di De Laurentiis è furente, è lui che decide che Mazzarri non debba andare a parlare né in tv né in sala stampa: silenzio totale del tecnico. Ma è un silenzio che fa rumore. L’allenatore del Napoli è quasi più arrabbiato del patron, in tanti cercano da Massa delle spiegazioni che non arrivano e non convincono. Il tecnico le chiede anche al quarto uomo, Rapuano. Ci sono dei sospetti che sono esplosi nel finale, telefonate di De Laurentiis ai vertici della Federcalcio e degli Arbitri per protestare per la direzione del Maradona. Una disastrosa direzione dell’arbitro e del Var, che contribuiscono ad agitare spettri ben conosciuti nel mondo azzurro. Ecco il motivo della furente reazione di De Laurentiis. Con il suo arbitraggio, il Napoli si considera danneggiato gravemente. Ora bisogna capire cosa faranno Pacifici e Rocchi: difficilmente Massa verrà sospeso ma di sicuro per quest’anno non arbitrerà più il Napoli. Ormai appare certo”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

