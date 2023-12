Alvino svela: “Richiesta di Mazzarri alla società al termine di Napoli-Inter”

Alvino svela la richiesta di Mazzarri alla società al termine di Napoli-Inter

Notizie calcio – Carlo Alvino svela un retroscena su Mazzarri riguardo una richiesta fatta alla società al termine della partita contro l’Inter, in seguito agli errori arbitrali avvenuti durante la sfida.

Alvino:

“Molto arrabbiato per gli errori arbitrali ieri Mazzarri, temendo di poter dire qualcosa fuori luogo, ha chiesto in assoluta autonomia al club, così come riferitomi dalla società, se poteva evitare la conferenza stampa post partita ed è stato accontentato. L’allenatore tornerà a parlare alla vigilia di Juventus-Napoli.”

