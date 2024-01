Napoli, prima offerta all’entourage di Kvaratskhelia per il rinnovo

Napoli, iniziano le trattative per il rinnovo di Kvaratskhelia

Il Napoli ha dato il via alle trattative per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, dopo aver formalizzato nei mesi scorsi quello di Osimhen, il club azzurro vuole blindare il talento georgiano. Come riportato dal giornalista di cm.it Marco Giordano attraverso il suo account ufficiale Twitter, una prima offerta è stata recapitata all’entourage del giocatore. Ecco il tweet:

“Il club ha già formalizzato una prima offerta a Kvaratskhelia: il club ha provato a trovare un’intesa tra i 3 ed i 4 milioni a stagione per adeguare il contratto. Più alta la richiesta dell’entourage del calciatore (Kvara vuole attorno ai 7 milioni a stagione) che rendono ampia la distanza tra domanda ed offerta. Il contratto di Kvaratskhelia scade nel 2027″.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

