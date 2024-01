Rinnovo Zielinski, nessuna offerta al ribasso da parte del Napoli

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato del rinnovo di Piotr Zielinski ai microfoni di “Televomero”.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, si è soffermato sulla questione relativa al rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli. In particolare Modugno smentisce l’offerta al ribasso di cui si è parlato, affermando che il club azzurro avrebbe offerto cifre vicine a quelle attuali.

Di seguito le sue parole:

“Il rinnovo al ribasso non è vero! Napoli si alimenta di questa verità parallela, ma non è così. Il Napoli ha offerto a Zielinski più o meno le stesse cifre attuali. Non faccio il contabile o il procuratore, ma con i bonus sostanzialmente sono le stesse cifre attuali. La proposta è importante e seria, poi ci sono bonus alla firma e commissioni, ma è normale dopo 8 anni avere anche nuove sfide, l’Inter in questo momento ha un progetto vincente e lui è all’ultimo contratto della vita. La trattativa e la dialettica forte ci sono, alcune possono aver dato fastidio, così come può aver dato fastidio il temporeggiare di Zielinski, ma sono due aziende che trattano. Lui ha inoltre rifiutato l’Arabia Saudita come scelta di vita, ma non vuol dire restare a Napoli a vita. E’ un altro falso storico di cui si alimenta la nostra città.”

