Notizie Calcio – Dopo Napoli-Inter arriva il provvedimento per l’arbitro Davide Massa. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il direttore di gara verrà probabilmente fermato e non arbitrerà più gli azzurri in questra stagione.

Napoli-Inter, Massa verso lo stop

Un provvedimento che ha un precedente, ovvero Torino-Inter con il mancato – e clamoroso – rigore negato su Belotti. Al Var c’era proprio Massa in quell’occasione.

L’arbitro questa volta paga due episodi chiave: prima il fallo di Lautaro su Lobotka che ha condizionato e portato al primo goal nerazzurro, poi il mancato rigore su Osimhen per l’intervento di Acerbi sul nigeriano. Si aspetta l’ufficialità ma la decisione sembrerebbe presa.

