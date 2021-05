Napoli, agente Osimhen: “È orgoglioso di vestire questa maglia”

William D’Avila, agente di Victor Osimhen, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare dell’attaccante nigeriano.

L’agente di Victor Osimhen William D’Avila è intervenuto a “Radio Gol”, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Il giorno dopo Spezia-Napoli, D’Avila ha parlato delle sensazioni che sta provando l’attaccante del Napoli e di come si sta trovando Victro Osimhen con la squadra ed i suoi compagni.

“Victor è felice per la vittoria accaduta ieri. Con il Napoli si trova sempre meglio, soprattutto quando riesce ad andare in gol. È orgoglioso di vestire la maglia del Napoli e lo ringrazia per aver atteso che ritrovasse la sua forma migliore, dopo aver preso il Covid e subito infortuni. I gol arrivano perché si fidano di lui ed anche l’aria che si respira nello spogliatoio lo aiuta. Alle critiche non abbiamo mai dato peso.”

Non mancano i complimenti a Rino Gattuso:

“Il rapporto tra Gattuso ed Osimhen è splendido, lui è un ottimo allenatore. Victor adesso vuole vincere le ultime tre gare perché vuole andare in Champions League con il Napoli. Il suo modulo preferito è proprio il 4-2-3-1, ma si integra anche in altri sistemi. La cosa più importante è che Osimhen si senta a suo agio.”

