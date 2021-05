Napoli, infortunio Mertens: non è preoccupante, si tratta di distorsione

Arrivano notizie sull’infortunio di Dries Mertens, rimediato durante Spezia-Napoli.

Durante la sfida tra Spezia e Napoli Dries Mertens è stato costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla caviglia. È stato proprio la SSC Napoli che in seguito ha comunicato che si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra.

Successivamente ci pensa il giornalista Carlo Alvino a spiegare che la situazione non è per nulla preoccupante; al contrario Dries Mertens potrebbe già essere disponibile per la prossima partita.

+++non destano eccessiva preoccupazione in casa Napoli le condizioni di Mertens. Si tratta di una distorsione ma il giocatore potrebbe essere a disposizione già con l’Udinese. Certamente sarà abile per la trasferta di Firenze+++ — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 8, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spezia-Napoli, Gattuso continua a sorprendere: voti altissimi per il tecnico

Calciomercato, Belotti verso l’addio al Torino. C’è anche il Napoli su di lui

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il coronavirus può integrarsi nel nostro DNA?