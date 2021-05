Calciomercato, Belotti verso l’addio al Torino. C’è anche il Napoli su di lui

Belotti verso la cessione, il Napoli è vigile

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Andrea Belotti a fine stagione potrebbe dire addio al Torino. Con la salvezza ormai ad un passo, il capitano granata avrebbe voglia di una nuova avventura. In Italia oltre Roma e il Milan, anche il Napoli ha interesse per l’attaccante della nazionale. Ad oggi la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di Euro, rispetto ai 100 che Cairo chiedeva fino a qualche anno fa.

