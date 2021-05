Napoli, tutti pazzi per Osimhen. Per i quotidiani è lui il migliore in campo

Napoli, Osimhen migliore in campo contro lo Spezia

Victor Osimhen è stato tra i protagonisti nella bella vittoria del Napoli sul campo dello Spezia, tanto che per alcuni quotidiani è lui il migliore in campo. Per il Corriere dello Sport “Fa impazzire lo Spezia, non semplicemente la difesa: una doppietta, un vassoio sul quale accomoda per Lozano, una giornata che è tutta sua”. Anche la Gazzetta dello Sport celebra la sua prestazione: “Se è questo, per il prossimo campionato è molto più vicino all’Inter”. Di seguito i voti in pagella, che alcune testate giornalistiche gli hanno riservato:

LE PAGELLE DI OSIMHEN:

La Gazzetta dello Sport 8

Corriere dello Sport 8,5

Tuttosport 8

Tuttonapoli.net 9

Tuttomercatoweb.com 8

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Iannicelli: “Napoli da 6, ha solo vinto contro lo Spezia”

Caiazza: “Mourinho alla Roma? Il Napoli risponderà con Spalletti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Morta Tawny Kitaen a 59 anni: modella per i Whitesnake, recitò in Hercules e con Tom Hanks