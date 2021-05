Iannicelli: “Napoli da 6, ha solo vinto contro lo Spezia”

Iannicelli sulla prova del Napoli contro lo Spezia

Peppe Ianicelli è intevenuto in diretta ai microfoni si Canale 21, dove ha commentato il successo del Napoli contro lo Spezia. Ecco quanto dichiarato:

“Napoli da 9? Non sono d’accordo, siamo seri. Eppure ha vinto 4-1? Sì, ma contro lo Spezia. E’ un Napoli da 6: sufficiente. Avversario manifestamente più debole, il Napoli ha fatto il suo lavoro. Tradurre le versioni di Cesare non è come tradurre bene Cicerone. Per prendere 7, devi saper tradurre da Cicerone in su. Al massimo, parliamo del 6,5, non oltre. Era da sei partite che lo Spezia non perdeva in casa? Ma è pur sempre lo Spezia, una squadra che lotta per non retrocedere. Se proprio devo venirvi incontro, dico 7-, non oltre. E vorrei ribadire che, nei punti persi di recente, una parte di responsabilità ce l’ha anche Gennaro Gattuso. Questo è un elemento d’analisi anche per le scelte future, perché un presidente deve capire come un allenatore gestisca le difficoltà in termini di risultato.”

