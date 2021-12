Ufficiale, Ciro Immobile negativo al Covid-19.

Ciro Immobile torna a disposizione di Maurizio Sarri.

Buone notizie per i tifosi della Lazio, l’ultimo tampone a cui si è sottoposto Ciro Immobile ha dato esito negativo. Adesso rifarà un altro tampone di sicurezza prima di riunirsi al gruppo per la ripresa degli allenamenti. In programma, il 6 gennaio, c’è la sfida contro l’Empoli.