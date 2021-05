Tra Gattuso e la squadra c’è un legame forte, i calciatori vorrebbero la sua conferma

Gattuso, che legame con i suoi calciatori

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che dopo la vittoria contro lo Spezia si sofferma su Gattuso e la sua eventuale riconferma. Ecco quanto riportato:

“La squadra nel mare in tempesta ha recuperato gioco, sta sfruttando tutto il potenziale a disposizione e per larghi tratti ha ritrovato anche la bellezza di sarriana memoria che sembrava perduta; infine la logica del sentimento: la chimica, l’empatia tra gruppo e allenatore è stata determinante per la svolta, al punto che sono gli stessi giocatori a chiedere la riconferma di Gattuso.”

