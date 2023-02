Spezia-Napoli, Lorieri: “Napoli? Nel primo tempo mai pericoloso, sfortunati sullo 0-1”

Il vice allenatore dello Spezia, Fabrizio Lorieri, commenta la gara contro il Napoli

Il Napoli espugna l’Alberto Picco e batte lo Spezia per 3-0. Fabrizio Lorieri, vice di Luca Gotti, ha commentato la gara ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“Non vogliamo soffermarci sugli errori, abbiamo preparato bene la partita e mi sembra che in campo la squadra abbia eseguito bene le indicazioni, abbiamo tenuto bene e magari non abbiamo concretizzato ma anche il Napoli nel primo tempo non è mai stato pericoloso.

Penso che abbiamo fatto un’ottima partita. Prendere un gol così sfortunato ad inizio secondo tempo ha cambiato le cose, ma la squadra ha fatto bene. Shomurodov? N’zola significa tanto per noi, Shomurodov sta accelerando il suo inserimento e siamo contenti per lui e gli altri nuovi acquisti si son posti, ci daranno una grossa mano per il proseguo del campionato.

Non vogliamo parlare di chi manca perché poi tornerà, possiamo fare cose buone, magari oggi abbiamo fatto degli errori ma sappiamo di avere quello che serve per portare lo Spezia al traguardo finale (salvezza, ndr.). Gotti come sta? Il Mister l’abbiamo sentito continuamente, non è stato presente fisicamente ma ci siamo confrontati anche tra primo e secondo tempo. Ha voglia di tornare in campo e ci auguriamo che possa tornare presto”.

