Ultimatum di Deulofeu al Napoli, non aspetterà ancora a lungo

L’attaccante dell’Udinese vuole il Napoli ma non aspetterà in eterno

Calciomercato.com rivela le ultime sulla telenovela Napoli-Udinese per Gerard Deulofeu. Stando a quanto riportato il giocatore vuole solo il Napoli e ha messo in stand-by tutte le altre offerte ed è disposto ad aspettare il club partenopeo ma solo per altri 10 giorni. L’Udinese chiede almeno 18 milioni di euro tra parte e fissa e bonus ma ADL potrebbe trovare un modo per abbassare il prezzo del cartellino inserendo nella trattativa anche Gianluca Gaetano come contropartita.

