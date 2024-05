Sky Sport – Bucciantini: “Conte crea valore ovunque va, migliora giocatori e porta trofei”

L’opinionista di Sky, Marco Bucciantini, si è soffermato sul potenziale di Antonio Conte, come possibile allenatore del Napoli: “Conte è uno che fa grosse richieste? Beh se ti fa prendere Lukaku a 60 e te lo fa rivendere a 100… È uno che crea valore. Magari se ne andrà tra due anni, ma Conte è uno che ha creato valore dove è stato, perché ha migliorato i giocatori e ha portato trofei.

Conference League? Il fatto che non ci sono andati… Per Conte una settimana di lavoro è importante. L’ho detto più volte, non è più un fatto di modulo ma di metodo. Loro hanno bisogno di riconoscersi in una guida che fa un certo tipo di lavoro: ossessivo, forte, che diventa leader della squadra. Questo era Spalletti, non era 4-3-3. Spalletti era questo pensatore e questo lavoratore. E Conte è un lavoratore”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

