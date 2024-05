Corriere dello Sport – Zazzaroni frena l’entusiasmo: “Conte o ti porta in paradiso o allo sfinimento”

Le parole di Ivan Zazzaroni sul futuro della panchina del Napoli. Il giornalista ha focalizzato l’attenzione sul possibile approdo di Antonio Conte nella città partenopea:

“Antonio Conte è esigentissimo con se stesso e con gli altri, con la squadra e la dirigenza: può portarti in paradiso, ma anche allo sfinimento, se non ne comprendi la natura e il senso della richiesta. Costa tanto, come tutti i migliori, il cui valore viene sempre più spesso misurato col denaro: non c’è bisogno di spiegarlo a De Laurentiis che per tutta la vita ha masticato Hollywood. Ma se c’è un allenatore che può rilanciare immediatamente il Napoli, questo è proprio Conte e la gente del Maradona lo sa”.

