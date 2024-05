Il Messaggero – Di Lorenzo apre alla Roma, ma servirà un’offerta adeguata

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul forte interesse della Roma per Giovanni Di Lorenzo. Lo stesso Daniele De Rossi ha avuto la premura di chiamare il capitano del Napoli, per cercare ci convincerlo al possibile trasferimento nella capitale:

“De Rossi lo ha chiamato con discrezione per capire se ci fosse apertura a un possibile trasferimento nella Capitale. L’esterno non si è detto contrario, il vero problema però è l’offerta economica da presentare a De Laurentiis che vorrebbe incassare almeno 20 milioni dalla sua cessione. Non solo, Di Lorenzo aveva firmato con il Napoli un contratto da 3 milioni netti a stagione fino al 2028 con opzione di prolungamento al 2029. Questo perché la sua intenzione era di chiudere la carriera da capitano nella squadra in cui si è trasferito cinque anni fa”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Da Meret a Di Lorenzo: tutti gli azzurri nel giro della Nazionale Italiana

Quale futuro per i calciatori del Napoli? Ecco chi resta e chi può partire

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi