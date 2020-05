Coronavirus, Pregliasco: “Avremo nuovi contagi, ma questa volta siamo più pronti”

“Dobbiamo ripartire, affrontando un rischio calcolato. Dobbiamo tenere conto che ci saranno nuovi contagi e, purtroppo, altri decessi. Ma ora siamo più pronti” lo ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano.

“Sarà fondamentale individuare i nuovi focolai e tenerci pronti, meglio di quanto fatto in passato. All’inizio il virus ci ha colti all’improvviso, ora non è così; ne conosciamo abbastanza per essere attrezzati in maniera migliore. Le riaperture serviranno come test” ha ricordato l’espeto a leggo, aggiungendo: “Serve la responsabilizzazione di ognuno di noi”.

