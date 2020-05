Foto Cecilia Fabiano/LaPresse 31 gennaio 2020 Roma (Italia) Cronaca Coronavirus blocco del traffico aereo da e per la Cina Nella foto : Passeggeri e personale in transito all’ereoporto di Fiumicino con mascherine sanitarie Photo Cecilia Fabiano/LaPresse January 31 , 2020 Rome (Italy) News Flight suspended from and to China In the pic : passengers and staff in transit in Fiumicino airport wearing sanitary masks

Coronavirus, spostamenti tra regioni in Italia: ecco come e perchè

Da mercoledì 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti tra Regioni, e si potrà circolare in Italia senza autocertificazione. Riapriranno anche le frontiere Ue, senza obbligo di quarantena. Restano le misure restrittive anti-contagio, come l’obbligo di mascherina, il distanziamento sociale di almeno un metro o il divieto di assembramento.

Resta il divieto di entrare nei luoghi pubblici al chiuso senza mascherina, compresi i mezzi di trasporto. In alcune Regioni, come la Lombardia, c’è l’obbligo di mascherina anche per strada

Vietato il contatto fisico

Dal 3 giugno non cambia nulla per quanto riguarda il distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone. Non sarà ancora possibile baciarsi o abbracciarsi: anche tra parenti non conviventi, soprattutto anziani, è raccomandata la distanza di sicurezza.

Quarantena obbligatoria

Chi ha un’infezione respiratoria con una temperatura corporea maggiore di 37,5 gradi deve restare a casa. La quarantena è ancora obbligatoria in quei luoghi in cui è stata emanata un’ordinanza apposita. Per esempio in Sicilia fino all’8 giugno c’è l’obbligo di quarantena per chi arriva da un’altra Regione.

Divieto di assembramento

Gli assembramenti restano vietati in tutto il territorio nazionale, compresi i locali e i bar. Rimangono sospesi i congressi, le riunioni, o meeting, eventi sociali. Non è ancora possibile recarsi nei centri termali. Anche in casa è raccomandato di non riunirsi in grandi gruppi.

Obbligo di consumare ai tavoli entro una certa ora

Nei bar e nei ristoranti i clienti dovranno consumare ai tavoli entri una certa ora.

Centri estivi per minori aprono il 15 giugno

Secondo il dpcm del governo i centri estivi per minori saranno chiusi ancora per due settimane. Apriranno il 15 giugno, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

No a spettacoli

Spettacoli, anche quelli all’aperto, concerti, teatri e cinema per il momento restano interdetti. Riapriranno il prossimo 15 giugno, ma dovranno attenersi a precise misure di sicurezza: i biglietti venduti saranno limitati, si dovrà mantenere anche qui il distanziamento sociale.

Scuola a settembre

Gli istituti scolastici, così come gli atenei, restano chiusi. Come ha spiegato anche la ministra Azzolina gli studenti torneranno in classe a settembre.

Calcio fermo

Dopo la riapertura di centri sportivi, palestre e piscine, si attende ancora la ripresa del calcio professionistico, che secondo il ministro Spadafora, potrebbe riprendere dal 13 giugno. Dallo scorso 18 maggio sono ripresi gli allenamenti collettivi.

Dare le generalità

I cittadini, se richiesto, non potranno rifiutarsi di dare le loro generalità in negozi o ristoranti. La misura serve al tracciamento, per individuare eventuali contatti con casi positivi.