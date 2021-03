UFFICIALE – Juventus, un nuovo positivo al Covid-19: il comunicato

Juventus, un nuovo positivo al Covid-19: il comunicato del club torinese

La FC Juventus, attraverso i propri canali ufficiali, comunica di aver riscontrato una nuova positività all’interno del gruppo di lavoro di Andrea Pirlo.

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

