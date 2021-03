Napoli, Manolas potrebbe esser convocato già per la gara contro il Sassuolo

Napoli, situazione infortuni: l’unico a poter recuperare è Manolas

In casa Napoli, Osimhen, Petagna, Lozano e Manolas sono ancora fermi ai box. Solo il difensore greco, secondo quanto raccolto da Repubblica.it, riuscirà ad essere convocato per la gara di mercoledì contro il Sassuolo. Ancora qualche settimana per il recupero degli altri tre.

