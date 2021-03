Alvino: “Ramadani parlerà solo con i calciatori, Sarri non è nei piani del Napoli”

Alvino spegne i rumors sul ritorno di Sarri

Carlo Alvino, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato importanti aggiornamenti sulla vicenda legata ad un possibile ritorno di Sarri sulla panchina del Napoli. Intanto, in città è atteso l’arrivo del suo agente ma il motivo non è legato ad una possibile trattativa per un ritorno dell’ex allenatore azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Ramadani a Napoli solo per parlare con due calciatori: Koulibaly e Maksimovic. Poi riparte, così come da programma, senza incontrare De Laurentiis. Nessun appuntamento era in agenda tra i due e non c’era certo la questione Sarri da affrontare, anche perché l’argomento non è mai stato toccato. L’ex tecnico della Juventus non rientrerebbe, infatti, nei piani del club partenopeo”.

