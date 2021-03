Bellinazzo: “La presidenza De Laurentiis ha fatto il suo corso”

Bellinazzo si esprime sul futuro del Napoli

Marco Bellinazzo, giornalista, è intervenuto in diretta ai microfoni de Il Sogno Nel Cuore, dove si è espresso su quale possa essere il futuro della società azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“È una piazza appetibile, ma ad un prezzo giusto, visto che non ha proprietà immobili che ne possano aumentare il valore. Credo che il percorso della presidenza De Laurentiis abbia fatto il suo corso, bisogna capire solo quando ci sarà un cambio radicale nella dirigenza partenopea per adeguare il club a tutte le grandi società d’Italia e d’Europa. 120 milioni di riserva di utile? Va apprezzato Adl sia riuscito a mettere da parte una cifra così importante, ma se la metà di questi soldi fossero stati investiti per costruire degli impianti sportivi probabilmente lo sviluppo sarebbe stato maggiore. Anche la costruzione di uno stadio sarebbe stato l’ideale per incrementare gli introiti del club. Questi investimenti andavano fatti prima della crisi economica che ha colpito il calcio durante la pandemia. Ad oggi si è in ritardo, ma non è mai troppo tardi per investire. Che lo faccia De Laurentiis od il prossimo presidente del Napoli.”

