Caizza: “De Laurentiis pronto a pagare la penale pur di riavere Sarri”

Salvatore Caiazza, giornalista, attraverso le pagine del portale Calciomercato.com ha parlato della possibilità di un ritorno di Sarri sulla panchina azzurra. Ecco quanto riportato:

“Il suo nome è tornato prepotentemente in riva al Golfo dopo le delusioni della gestione Gattuso. Da Posillipo a Chiaia, dai Quartieri Spagnoli al Lungomare, la notizia di un possibile ingaggio dell’allenatore nato a Bagnoli ha fatto piacere a tutti. Quel calcio champagne non è mai stato dimenticato. Anzi, proprio grazie a quella “pedata” magica i napoletani si sono imborghesiti e non hanno saputo più apprezzare quelli che sono venuti dopo. È noto che De Laurentiis, dopo il ko del Napoli a Verona, abbia chiamato Sarri. Voleva cambiare subito e sarebbe stato disposto anche a pagare la penale alla Juve pur di riabbracciare il toscano di Figline Valdarno. Ma c’è stato un no. Che non sembra definitivo.”

