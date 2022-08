Corriere del Mezzogiorno – Navas si avvicina: potrebbe arrivare a zero, le condizioni.

Secondo il quotidiano, Keylor Navas potrebbe svincolarsi dal Psg ed arrivare gratis al Napoli:

“Il Napoli insiste per Keylor Navas, i contatti con il Paris Saint Germain sono quotidiani sia per il trasferimento di Fabian Ruiz che per il portiere costaricense.

Il Psg lo libererebbe garantendogli una cospicua buonuscita che consentirebbe al Napoli, con un biennale più opzione per un’altra stagione, di garantirgli un ingaggio considerevole approfittando del Decreto Crescita“.

