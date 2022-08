Cannavaro: “Raspadori può diventare più forte di Dybala”

L’ex campione del Mondo Fabio Cannavaro commenta il neo acquisto del Napoli Raspadori

Giacomo Raspadori sarà nelle prossime ore un giocatore del Napoli. L’ormai ex Sassuolo ha sostenuto le visite mediche e l’annuncio ufficiale avverrà a breve. A tal proposito ha parlato Fabio Cannavaro, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole:

“È il miglior giovane che si è spostato, di quelli del giro della Nazionale. Magari non entusiasma oggi la piazza come un Dybala, ma in prospettiva può essere anche più forte. Anzi bisogna apprezzare una società che investe più sui cartellini, dunque sulla prospettiva, che su giocatori dai super ingaggi. Diventa una garanzia di continuità per il futuro”.

