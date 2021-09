Allegri si sfoga: “Basta chiacchiere, esigo rispetto da chi va in campo.Chiellini lo lascio a casa”

Allegri si sfoga in conferenza stampa

Ultime notizie calcio – Massimiliano Allegri della Juventus ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro lo Spezia. Sfogo del tecnico nei confronti di Rabiot e altri, più varie critiche ai giovani.

“Ci saranno cambi dopo l’ultima partita, giochiamo ogni tre giorni. Morata sta bene, l’unico out è Chiellini che preferisco lasciare a casa reduce da una leggera febbre. Ora dobbiamo fare una vittoria e conta solo quello. Buona prova col Milan, ma sbagliato troppo tecnicamente ed è capitato di nuovo nel secondo tempo contro il Milan. Basta chiacchiere, ora si deve vincere. Erano 60 anni anni che la Juve non era a 2 punti dopo 4 giornate.

Questa Juventus è diversa da quella di 7 anni fa, è inutile parlare del passato. Sono umano e ho anche io degli sfoghi. Giochiamo da due anni ogni giorno quasi e si giocano in 16 le partite. Esigo che chi entra dalla panchina deve dare tutto per rispetto e responsabilità. Tutti devono essere pronti. Inutile parlare, bisogna dimostrare sul campo quanto uno vale.

Alla lunga se sbagli tecnicamente puoi prendere gol come a noi è capitato contro il Milan. Nel finale abbiamo rischiato anche di perderla. Bisogna essere più luicidi tecnicamente. E’ ovvio che Rabiot deve fare gol in alcuni momenti e mi aspetto di più, Locatelli non può avere l’esperienza di Bonucci e Chiellini”.

