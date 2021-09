Adani contro Allegri: “È tempo di allenare, non di gestire”

L’ex calciatore Lele Adani critica Allegri in diretta Twich sulla BoboTv.

Adani punta il dito contro l’atteggiamento difensivo dopo i cambi, le parole del neo protagonista di 90esimo minuto riportate da TuttoNapoli:

“Col Milan ha detto di aver sbagliato i cambi. La risposta sarebbe dovuta essere: come a Udine e Napoli? Che ha fatto cambi difensivi ed è stato rimontato. A Chiesa ha detto “occhio stai attento ad Hernandez”, non di attaccarlo. Chiesa e Kulusevski sono entrati per contenere. A Udine e a Napoli ha inserito difensori ed è stato rimontato. Allegri cosa ha fatto in questi due anni? Se parliamo di risultati dietro alla Juve c’è solo la Salernitana. La parola gestore non esiste più. L’allenatore deve allenare”.