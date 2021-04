Napoli-Inter, rivincita Manolas: ha difeso la squadra con orgoglio

Durante Napoli-Inter, Kostas Manolas ha dimostrato tutte le sue qualità dopo un periodo no.

Nonostante il Napoli non sia andato oltre il pareggio contro l’Inter, il difensore Kostas Manolas ha dimostrato di essere tornato in piena forma con una prestazione più che positiva. L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma proprio sulle qualità dimostrate dal giocatore durante la sfida.

“Aveva bisogno di una notte simile per dimenticarsi di altre in cui era parso un altro. Kostas Manolas è tornato, forse non se n’era mai andato, ma la coppia sbiadita della ultime partite aveva fatto preoccupare i tifosi e anche Gattuso. Contro l’Inter si è regalato una bella rivincita personale e collettiva. Ha difeso con ordine e orgoglio. Il greco ha dominato fisicamente, nel lungo, scortando il belga o, appunto, Hakimi, ma è stato anche pulito nei passaggi: ne ha completati 60 con il 98% di precisione, conferma di applicazione ritrovata.”

