VIDEO – La Nazionale del Regno delle due Sicilie scende in campo

VIDEO – La Nazionale del Regno delle due Sicilie è pronta a volare a Nizza, dove scenderà in campo per partecipare agli Europei.

Dal 7 al 17 luglio 2021 la Nazionale del Regno delle due Sicilie parteciperà agli Europei che si terranno a Nizza. L’iniziativa è stata possibile grazie a Massimo Amitrano, Presidente della CONIFA: la confederazione che dà spazio alle Nazionali indipendenti non riconosciute. L’allenatore della squadra è Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli. A questo torneo esclusivo parteciperanno in tutto 12 squadre, che rappresenteranno al meglio le proprie radici. Padania e Terra dei Siculi sono solo altri esempi delle Nazionali presenti in questo torneo estivo.

