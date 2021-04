Critiche ad Osimhen: “Atteggiamento alla Ronaldo, non ha aiutato la squadra”

Il Corriere dello Sport sul centravanti del Napoli, in seguito alla sua prestazione contro i nerazzurri: “Bocciato senza attenuanti Victor Osimhen contro l’Inter. Voto 4.5”.

Critiche da parte del quotidiano a Victor Osimhen, il centravanti è riuscito a toccare solo dieci palloni

“Giocando così bassa, l’Inter riesce a togliere la profondità, ovvero l’arma più producente del nigeriano. Non ha saputo aiutare la squadra, però avrebbe potuto fare di più in fase difensiva. Per non avere alcun interesse a riguardo, come fa lui, dovrebbe chiamarsi Ronaldo”.

