Chiariello: “I giusti meriti a Manolas, ha compiuto recuperi straordinari”

Il giornalista di Canale 21, Umberto Chiariello, scrive sui social la sua opinione sull’ottima prestazione di un azzurro.

Chiariello si complimenta con un azzurro, che dopo un periodo buio, è riuscito a ritrovare il giusto equilibrio

“Finalmente abbiamo visto il Manolas che ci saremmo aspettati sempre. Due anni per lui che nel complesso sono stati molto deludenti, abbiamo assistito a poche prove veramente convincenti, soprattutto per un giocatore che dovrebbe essere un top player in quel ruolo. Una “rondine non fa primavera” o “meglio tardi che mai?” Speriamo bene”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – De Zerbi vicinissimo allo Shakhtar Donetsk: perfetto per il ds Boto

Napoli-Inter, Conte: “In passato l’avremmo persa, gli azzurri sono da scudetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chi è Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco e madre dei suoi fig