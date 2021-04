Superlega da follia: Agnelli si defila e non risponde al telefono

La Gazzetta dello Sport sull’edizione odierna scrive: “Ha del clamoroso, nei dettagli, la nascita della Superlega. Agnelli è il grande protagonista”.

Dietro decisione che fa discutere tutti c’è un grande protagonista: Andrea Agnelli

“Sabato è precipitato tutto, in un giorno di ordinaria follia. L’Uefa è a Montreux, perché oggi l’Esecutivo deve approvare la nuova Champions a 36 squadre (dal 2024-25). Arrivato il momento di scrivere il comunicato congiunto, però, Andrea Agnelli sparisce senza neanche rispondere più al telefono. Non si trova in Svizzera e non è in nessuna maniera rintracciabile. Cominciano poi, casualmente, a circolare voci di una Superlega imminente, una minaccia che sembrava scongiurata proprio dalla nascita della nuova Champions”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – De Zerbi vicinissimo allo Shakhtar Donetsk: perfetto per il ds Boto

Napoli-Inter, Conte: “In passato l’avremmo persa, gli azzurri sono da scudetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chi è Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco e madre dei suoi fig