Napoli-Inter: ADL era al Maradona, ha visto la partita dalla zona spogliatoi

l’edizione odierna de Il Mattino rivela un retroscena su Napoli-Inter, il presidente Aurelio De Laurentiis era presente allo Stadio Diego Armando Maradona e ha seguito la partita nella zona spogliatoi. Il quotidiano riporta che il patron azzurro aveva già fatto visita alla squadra alla vigilia del match, all’hotel dove Gattuso e i suoi erano in ritiro. Continua quindi il momento di vicinanza di ADL alla squadra, il risultato utile contro la capolista Inter non è da sottovalutare. Ora gli azzurri avranno un altro big match decisivo per la corsa Champions, questa volta contro la Lazio, giovedì 22 aprile allo stadio Maradona di Napoli.

