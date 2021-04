Carnevali sulla Superlega: “Le big ci hanno preso in giro, ci vuole più onestà”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai per parlare delle molteplici discussioni delle scorse settimane nelle assemblee di Lega Serie A.

Carnevali parla delle idee inerenti al progetto poi naufragato

“In Lega c’è grande conflittualità su tutto. La discussione, per parecchio tempo, è stata incentrata sui fondi di investimenti sui diritti tv. Poi l’atro giorno addirittura 7 società hanno sfiduciato Dal Pino. Però adesso quella decisione può avere una spiegazione plausibile, non stiamo svolgendo un buon lavoro e siamo in un momento di grande difficoltà. Sicuramente anche il fatto di aver perso tutto questo tempo dietro agli studi per aderire ai fondi ci fa capire oggi che c’era un altro progetto che era in fase di nascita. Dunque, siamo stati anche presi in giro, perché non vi è stata alcuna chiarezza. Chi è al comando delle società di calcio che hanno aderito alla Superlega, dovrebbe essere più onesto”.

