Napoli, ecco come Spalletti ha bloccato la cessione di Ounas

Adam Ounas sarebbe rimasto al Napoli grazie a Luciano Spalletti, che ha bloccato la sua cessione.

Adam Ounas è rientrato a Napoli dopo la fine della scorsa stagione di campionato ed inizialmente era a tutti gli effetti sul mercato. Con l’arrivo di Luciano Spalletti qualcosa è cambiato, motivo per il quale è rimasto in maglia azzurra. Luciano Spalletti ha valutato positivamente l’attaccante, ecco perché è stato fin troppo chiaro con la Società, affermando che l’algerino non doveva andare via. Di conseguenza il Napoli ha respinto un offerta arrivata negli ultimi giorni di mercato da parte del Milan.

Il quotidiano Repubblica riporta la vicenda:

“È la qualità principale pure di Adam Ounas. Spalletti lo ha osservato da vicino durante la preparazione estiva e poi ha emesso il suo verdetto: «Mi serve». Il Milan ha fatto di tutto peer prenderlo negli ultimi giorni giorni di mercato, ma il Napoli ha talmente alzato la posta che i rossoneri si sono rivolti altrove.”

