De Laurentiis scende in campo personalmente per Milik alla Roma

Napoli e Roma stanno lavorando incessantemente per mettere a posto una maxi-trattativa che vede coinvolta anche la Juventus. L’edizione odierna de Il Tempo scrive come i tre club stanno gestendo la complicata operazione:

“L’effetto domino sarebbe il seguente: Dzeko lascia la Capitale dopo 5 anni e si trasferisce alla corte di Pirlo che lo ha messo in cima alla lista degli acquisti; il sostituto che viene regalato a Fonseca è Milik; i partenopei di Gattuso in cambio della punta polacca ricevono i cartellini di Under e Riccardi. I recenti passi avanti sono nati dopo che Fienga e De Laurentiis, che stanno gestendo la trattativa in prima persona, hanno trovato un’intesa sullo scambio tra Under e Milik: gli azzurri chiedevano un contributo cash da 15 milioni di euro, mentre da Trigoria è stato proposto il cartellino del talento del 2001, già vicino all’addio nella scorsa estate. La soluzione ha trovato il gradimento del Napoli, con Milik che avrebbe una valutazione complessiva da circa 40 milioni, in un’operazione che prevede tre ricche plusvalenze e nessun esborso di cassa immediato”.

