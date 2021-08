Bakayoko: “Torno in un club conosciuto in tutto il mondo!”

Su Kessie: “Ho un bel rapporto con lui. Non sono sorpreso perché è un ragazzo bravissimo e un calciatore forte. Quando ho lasciato il Milan ho visto come è cresciuto e durante le stagioni successive ho ammirato le sue grandi prestazioni. Penso che abbia mostrato a tutti le sue capacità. Penso che la Serie A sia in crescita. Ogni anno arrivano ottimi giocatori e il livello è migliorato molto. Mi sento bene in questo campionato e ora posso dire di conoscerlo e sono contento di giocarci”.