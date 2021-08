Bagni: Anguissa è un ottimo acquisto, il Napoli è da scudetto”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, dà il proprio parere sul centrocampista Zambo Anguissa.

Salvatore Bagni è intervenuto a Radio Marte, durante la trasmissione “Si gonfia la rete”. L’ex centrocampista del Napoli ha parlato di Zambo Anguissa, giocatore associato al Napoli nelle ultime ore.

“La notizia di Anguissa era arrivata 4-5 mesi fa, il Napoli cercava proprio un mediano forte fisicamente. È un buon giocatore, altrimenti il Marsiglia non avrebbe speso tanti soldi per comprarlo anni fa. Anche Sander Berge come lui era retrocesso. È un giocatore ottimo, in quella posizione abbiamo Demme e Lobotka che occupano la posizione con fisicità diversa, credo sia stato un ottimo acquisto.”

Successivamente Bagni affronta il tema scudetto:

“Sono convintissimo perché non sono arrivate proposte allettanti per i giocatori forti. Il Napoli ha dei grandissimi valori e le altre hanno dovuto muoversi perché avevano altri debiti, rimaniamo la squadra favorita in assoluto.”

Salvatore Bagni poi lascia un commento alla sulla Juventus:

“Non capivo chi diceva che la Juventus era favorita. Gli abbiamo regalato un posto in Champions League, ora sono arrivati Locatelli e Kaio Jorge, Allegri porterà qualche punto in più ma la squadra non gioca e subisce e non sarà la prima. L’Empoli ha giocato a calcio e bisogna fare i complimenti. Vorrei entrare nella testa dei dirigenti della Juventus e capire perché pensavano di risolvere tutto con l’arrivo di Allegri.”

Infine, sulle due giornate di squalifica per Victor Osimhen:

“Non si possono dare due giornate per una manata in area, non c’era nulla di violento. Sono convinto che gli toglieranno la seconda giornata di squalifica.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, Petagna rifiuta la Sampdoria: vuole restare al Napoli

Genoa-Napoli, Insigne ha saputo ben ricoprire il ruolo di regista offensivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi